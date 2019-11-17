شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الناتج المحلى الإجمالى للكويت 1.2% فى الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الكويتية فى بيان اليوم الأحد، إن الناتج المحلى الإجمالى تراجع 1.2 بالمئة فى الربع الثانى من العام مقارنة مع الربع السابق. وبلغ الناتج الإجمالي 9.7 مليار دينار (31.95 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني. Advertisements وأفاد البيان أن قطاع النفط ساهم بنسبة 53.7 بالمئة في الناتج الإجمالى لتلك الفترة، انخفاضا من 54.1 بالمئة قبل عام.

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