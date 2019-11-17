شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: ماكينات حديثة لمصنع "الجوت" بشراكة صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الغرض من تشغيل المصانع المغلقة، هو تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل.

وأضاف هشام توفيق ردا على سؤال " الخليج 365"، أن مصنع شركة العامة للجوت كانت مخصصا لصناعة أكياس الجوت، ومتوقف منذ سنوات، والآن سيتحول إلى مصنع ملابس من خلال شركة "هاندا" الصينية، وبالتالى فإنه سيتم استقدام ماكينات حديثة للمصنع.

وأضاف الوزير فى رده على سؤال الخليج 365، أن العمالة التى سيتم تشغيلها فى المصنع سيكون جزء منها من شركاتنا، وجزء منها من العمالة الفنية فى قطاع الغزل والنسيج المصرى بحيث يكون 99% من العمالة من مصر وهذا هو هدفنا من تشغيل المصنع أولا .

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وأوضح الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والملابس، أنه يتم التنسيق مع الشركة الصنية فيما يتعلق بتوفير العمالة والحرص على تدريبها الفترة المقبلة .

وكان الوزير شهد اليوم توقيع عقد إيجار طويل الأجل بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة وشركة Handa الصينية للملابس الجاهزة