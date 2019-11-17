شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراءء -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق الخميس الماضي عند مستوى 10363 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ثلاثة أسبابيع، مما يعد اشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع عودة المؤشر لمستوى المقاومة 10450 مرة اخرى ثم 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,281 بينما مستوى المقاومة هو 10,404 نقطة