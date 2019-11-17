شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد ارتفاعه خلال الجلسة ليسجل أعلى مستوى له عند 7988.02 ، ولكنه ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليسجل هبوطاً بلغت نسبته -0.11% بما يعادل -8.33 نقطة ، ليحاول المؤشر اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 7800.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7850.00 ومستوى المقاومة 8128.37 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 67
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 102
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عدد أسهم الشركات الثابتة 24
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عدد أسهم الشركات المتداولة 193
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