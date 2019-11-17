شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي لينهي الجلسة عند مستوى 15٫20 فلس، مسجلا بذلك ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداولاته، وفي ظل ارتفاع كمية التداول، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم 12٫50 فلس كمستوى اول ثم 10 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 16.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط