شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 314 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما نجح السهم في الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستوى قد تصل الى 323 فلس كمستوى اول ثم 340 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 305 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 310 وبين مستوى المقاومة هو 323 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد