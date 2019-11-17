شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 32 فلس، الا انه أغلق عند مستوى 31٫20 فلس، مرتفعا بذلك بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 28٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 31.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط