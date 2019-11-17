شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى خلال جلسة الخميس الماضي، حيث انهى الجلسة عند مستوى 17٫20 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما نجح مؤشر ماكد في اطلاق اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 19٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 16 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.5 وبين مستوى المقاومة هو 18.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد