شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس مرتفعا عند مستوى 1080 فلس, الا انه أغلق منخفضا عند مستوى 1020 فلس، مستقرا بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من تراجعه للوصول لمستوى الدعم 920 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1100 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 990.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,050.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط