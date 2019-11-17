شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) يعكس اداء سلبي -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم نهاية تداولات الخميس الماضي عند مستوى 48٫30 فلس، وذلك بعدما لامس متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع معها ان تضغط على السهم لأسفل لمستويات قد تصل الى 44 فلس كمستوى اول في عملية جني ارباح قد تهبط به لمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 45.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 50.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط