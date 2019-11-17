شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أغلق الخميس عند مستوى 3٫18 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 3٫05 ريال، متجاوزا بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 3٫25 ريال كمستوى اول ثم 3٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.14 وبين مستوى المقاومة هو 3.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد