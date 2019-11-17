شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يلامس هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الوصول لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 2٫15 ريال والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث دفع هذا المستوى السهم لأسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 2٫06 ريال، ويلامس السهم حاليا موسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 1٫95 ثم 1٫70 ريال في عملية جني ارباح، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 2٫15 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.0 وبين مستوى المقاومة هو 2.10 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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