شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: افتتاح فرع للهيئة بالغردقة تزامنا مع طرح 218 مصنعا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية، عن أنه سيتم افتتاح فرع جديدة للهيئة فى محافظة البحر الأحمر بالغردقة، الأسبوع المقبل لتقديم خدمات للمستثمرين، بالتزامن مع طرح مجمع صناعى بالبحر الأحمر يضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المجمع الجديد 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 متر و105 متر كمساحات شحن وتفريغ.

مجمع الغردقة بالبحر الأحمر مخصص للصناعات المرتبطة بأنشطة السياحة، حيث يضم وحدات للصناعات الغذائية التى تحتاجها الفنادق، مثل المعجنات والحلويات وغيرها من منتجات التغذية، وكذلك أنشطة الصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وجرى التنسيق مع أصحاب الوحدات الصناعية العاملين بالقطاع غير الرسمى لإتاحة وحدات لهم داخل المجمع.

Advertisements

وبلغ سعر تمليك الوحدة الصناعية فى مجمع الغردقة 3.041 مليون جنيه، بالإضافة إلى وديعة 200 ألف جنيه بالتقسيط وبدون فوائد على 4 أقساط متساوية، وكذلك تم تحديد سعر إيجار المتر بـ 20.2 جنيه للمتر و7.6 جنيه مقابل خدمات الصيانة.