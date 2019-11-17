شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: خفض أسعار السلع التموينية بالمحافظة بداية من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يتم التنسق مع مديرية التموين بالمحافظة، وذلك للحفاظ على الأسعار وضبط أسعار السوق وفق ما يصب فى مصلحة المواطن سواء كان مستهلك أو تاجر.
وأضاف ناصر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعا مع مديرية التموين، وذلك للتأكيد على الأسعار الرسمية داخل المنافذ التابعة للوزارة وعدم رفعها على المستهلك، معلنا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية استجابت لمطالب الغرفة التجارية، بالعمل على خفض أسعار السلع الغذائية المتداولة على البطاقات التموينية، كاشفاً أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية شهر ديسمبر المقبل.
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