شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار الموز بسوق الجملة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الموز انخفاضا فى جميع أسواق الجملة، حيث أكد محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن أسعار الموز شهدت انخفاضا هذا الموسم عن الموسم السابق، وذلك بسبب سياسات الإصلاح الزراعى والتى ضاعفت الإنتاج بالأسواق، إضافة إلى تراجع حركة الشراء فى الأسواق.

وأوضح الفيومى لليوم السابع، أن أسعار الموز تتراوح من 5 – 7 جنيهات للكيلو، ثم الموز البيكو 7 – 11 جنيها للكيلو، والموز المغربى 7 -10 جنيهات للكيلو ، موزوليم 7 – 10 جنيهات للكيلو ، بينما الموز المستورد فسعره 26 جنيها للكيلو .

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50 %