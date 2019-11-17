«غرفة الشارقة» تسلط الضوء على دورها في تسهيل التجارة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركتها في المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة.. الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي»، وذلك ضمن وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي مثله عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب ترأسه وفد الغرفة الذي ضم محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وجاسم المطوع مستشار العلاقات مع دول الكومنولث المستقلة بالغرفة.

وجاءت مشاركة الغرفة في فعاليات المؤتمر في إطار مساعيها لنقل الخبرات العربية إلى أعضاء الغرفة من القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات التجارية والصناعية في الإمارة، والاستفادة من الأفكار والرؤى التي عرضت خلال المؤتمر حول آليات الاستثمار في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تعريف المشاركين بالخدمات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الغرفة في تسهيل حركة التجارة العربية.

علاقات وثيقة

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وأكد عبدالله سلطان العويس، أن المؤتمر شكل فرصة مواتية للوقوف على فرص التعاون الاقتصادي مع رجال الأعمال العرب، بهدف إقامة علاقات وثيقة مع المنتجين والمصدرين في الدول العربية، حيث ناقش العديد من القضايا التي ستسهم في صنع خارطة طريق للريادة والابتكار والاقتصاد الرقمي والمعرفي، بهدف العمل على استثمارها بكفاءة وفاعلية من خلال دمج المهارات وأدوات المعرفة الفنية والابتكارية المتطورة التي تشكل إضافة حقيقية للاقتصادات العربية، وقاعدة للانطلاق نحو التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

وأشار العويس إلى أن الغرفة حرصت على المشاركة في هذا الحدث العربي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى المشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه تطوير قطاعات الأعمال في جوانب الابتكار والإبداع، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة لإمارة الشارقة، مثمناً جهود الغرفة البحرينية في تنظيم هذا الحدث المهم على المستوى العربي والإقليمي، ودورها في إبراز هذه الفعالية بالصورة المشرقة.

بناء العلاقات

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن مشاركة الغرفة كانت ثرية من خلال اللقاءات الثنائية والاجتماعات التي حرص وفد الغرفة على عقدها خلال أيام المؤتمر مع عدد كبير من المستثمرين العرب في كافة جلسات المؤتمر الرسمية والمتخصصة التي ناقشت العديد من المواضيع التي تخص قطاع الأعمال، وسعت في مجملها إلى التواصل وبناء العلاقات والاطلاع على أفضل الممارسات، إضافة إلى الترويج لإمارة الشارقة بشكل عام وأنشطة الغرفة الاستثمارية والتعريف بالتسهيلات المشجعة التي تمنحها لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، بما يرسخ موقع الشارقة كمركز تجاري واستثماري حيوي على مستوى المنطقة والعالم.