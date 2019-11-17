«الترخيص الواحد» تعدد خيارات الشركات في مناطق العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

فتحت مبادرة «الترخيص الواحد» الباب أمام الشركات لتوسيع أعمالها في مناطق حرة أخرى ترغب في العمل فيها من دون الحاجة لاستصدار تراخيص جديدة، والاكتفاء بترخيص صادر عن المنطقة الحرة الأولى التي سجلت فيها الشركة، ما يعد نقلة للشركات لممارسة أعمالها عن طريق استئجار المكاتب، أو الوحدات الصناعية في مناطق حرة أخرى بدبي.وأكد الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، جاهزية الواحة لاستقبال كل الطلبات من قبل الشركات العاملة في مناطق حرة أخرى في الدولة للعمل ب«الواحة» عبر «تصريح ممارسة عمل» بنفس مجال وطبيعة عمل الرخصة الأصلية وبرسوم رمزية وفق المبادرة التي اعتمدها مجلس المناطق الحرة المحددة بدبي مايو الماضي.

وقال المطروشي في تصريحات ل«الخليج» أمس: إن التزام الشركة بضريبة القيمة المضافة يتم وفقاً للمنطقة الحرة التي صدر عنها ترخيص الشركة الأصلي، لكونها منطقة محددة، معفية من الضريبة، أو غير محددة تخضع للضريبة لضمان عدم الازدواجية في هذا الأمر.