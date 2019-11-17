لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (47)

1-البحث عن الأرباح فقط

يختلف تأسيس الشركة الناشئة عن تأسيس المشاريع الأخرى، فلكي تؤسس شركة ناشئة يجب أن تؤمن بفكرة الشركة أولاً وترسم رؤية لها وتعمل على تحقيقها، ومن ثم تبحث عن تحقيق الأرباح. إن قمت بتأسيس شركة ناشئة من أجل تحقيق الأرباح فقط، سيكتب لك الفشل بالتأكيد، لأن الشركة الناشئة تتطلب تضحية، وطموحاً كبيراً من رائد الأعمال.

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2-التأخر في دفع الرواتب

إذا اضطررت للتأخر في دفع الرواتب مرة واحدة فقط، فإن ذلك علامة على الفشل، حيث أوضحت دراسة حديثة أن 82% من فشل الشركات الناشئة، جاء نتيجة سوء إدارة سيولة الأموال.

3- الفشل ببطء

غالباً ما يكون أول منتج تطلقه شركات ناشئة معرضاً للفشل، لكن تختلف المدة من شركة لأخرى بحسب مرونتها وسرعة اكتشافها لقرب حدوث الفشل، وبالتالي التجاوب معه وتصحيح الخلل بأسرع وقت ممكن. الفشل ليس مشكلة، لكن الاستفادة من هذا الفشل هو الأهم.