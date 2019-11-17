شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استمرار ارتفاع تكلفة الحوالات المالية في الإمارات (1 - 2) والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كريستو كارمان*

يشهد سوق المدفوعات الدولية ازدهاراً غير مسبوق، إذ يتم كل عام تحويل 10 ترليونات دولار من الأفراد والشركات حول العالم، الأمر الذي يمثل حقيقة للحياة التي يعيشها الكثير منا. في السابق، كانت فرصة العمل في الخارج وكسب دخل أفضل، وتوسعة الأعمال إلى مناطق جديدة، أو الذهاب في عطلة إلى دولة أخرى مقتصرة على مجموعة محدودة من الأفراد. أما اليوم، ساهمت خطوط الطيران منخفضة التكلفة والأجور المرتفعة في جعل ذلك أمراً اعتيادياً.

يعيش في الإمارات 9.6 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر مصدر للحوالات في العالم. فقد وصلت الحوالات النقدية من الإمارات العام الماضي إلى 169.2 مليار درهم، ما يمثل زيادة 3% بالمقارنة مع 2017، وذلك بحسب بيانات المركزي، أي ما يعادل 17،625 درهماً تحول إلى الخارج لكل فرد.

وعلى الرغم من حجم الحوالات، لا تزال التكلفة مرتفعة على نحو صادم. كشفت بيانات البنك الدولي أن الأفراد يدفعون ما يصل إلى 9.75% لتحويل النقود من الإمارات. قد يصل متوسط تكلفة تحويل 735 درهماً إلى السودان 71.66 درهم، كما تشهد تكلفة الحوالات إلى الهند والفلبين ومصر ارتفاعاً كذلك. فما سبب ارتفاع رسوم الحوالات إلى هذا الحد في إطار سوق العمل الرقمي؟

بينما أصبحنا نتوجه جميعاً نحو العالمية، لا تزال البنوك محلية على نحو كبير. تنفذ غالبية البنوك عملياتها بالكامل باستخدام أنظمة دفع محلية، وتستعين بشبكة من الشركاء لتقديم الخدمات الدولية. يعني ذلك أن المبالغ النقدية قد تمر بجهتين أو ثلاث خلال رحلتها من الإمارات إلى الهند أو إلى المملكة المتحدة على سبيل المثال. لا تقتصر مشكلة هذه العملية على التكلفة المرتفعة وحسب، إذ سيطلب كل شريك حصة مقابل الدور الذي أداه، ولكن يعني ذلك بطء عملية تنقل الأموال، فليس من المستغرب أن تستغرق الحوالات ثلاثة إلى خمسة أيام حتى تصل الوجهة المحددة.

الجزء الأسوأ، هو إخبارك بأن هذه العملية «لا تتضمن أي رسوم». فعادة، يتم الترويج لجميع عمليات تحويل العملات، ابتداءً من أموال العطلات وحتى الحوالات الدولية، على أنها بدون أي رسوم، أو مجانية، أو مقابل رسوم منخفضة تدفع لمرة واحدة. بالواقع، يعود جزء كبير من التكلفة الخفية إلى هامش الربح وسعر التبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هامش الربح هو الفرق بين السعر الذي يظهر على «جوجل» أو «رويترز» أو «XE» على سبيل المثال، والسعر الأعلى الذي يقدمه البنك عند الرغبة بتحويل المال. أظهرت بيانات البنك الدولي التي تقارن تكلفة عشرين مزود خدمات تحويل من الإمارات العربية إلى مصر أن كل جهة أضافت هامش ربح لسعر التبادل إلى الرسوم المقدمة. ومن دون الحاجة إلى آلة حاسبة، لن يستطيع الشخص العادي معرفة التكلفة الفعلية لعملية التحويل.

* المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى ترانسفير وايز