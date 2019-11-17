شكرا لقرائتكم خبر عن سماعات «أبل».. شركة بـ 175 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن تبيع «أبل» العام المقبل 100 مليون جهاز سماعات «إير بود».
وبحساب بسيط، فإن متوسط سعر الجاهز هو 200 دولار؛ أي أن المبيعات العام المقبل ستصل إلى 20 مليار دولار، وإذا افترضنا معدل ربح صافياً للجهاز هو 35% فقط، فإننا نتحدث عن ربح 7 مليارات دولار مضروب بمضاعف ربح 25 نقطة مئوية يساوي 175 مليار دولار؛ أي أن جهاز «إير بود» هذا لو كان شركة قائمة بذاتها، فقد تصل قيمتها إلى 175 مليار دولار، وذلك باستخدام مضاعف ربحية يبلغ 25 نقطة مئوية، وهو رقم متحفظ لشركة تزيد إيراداتها/أرباحها بأكثر من 50%. مثل هذه المعادلة من مضاعف الربحية تجعل ترتيب «إير بود» المفترض في المرتبة الثانية والثلاثين على قائمة أكبر الشركات الأمريكية.
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