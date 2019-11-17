شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» و«هواوي» تسلطان الضوء على أهمية «الجيل الخامس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع «هواوي»، تقريراً مشتركاً يسلط الضوء على أهمية وجود خدمة شبكية مبرمجة للتكيف مع نمو الأعمال، قادرة على توفير نقاط وصول متكاملة؛ لتتناسب مع متطلبات الخدمات عبر قطاعات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير الجديد مناقشة مجموعة من النقاط الرئيسية المتعلقة بتحديث وتحويل الشبكات، بما ينسجم مع المتطلبات الناشئة عبر قطاعات الأعمال، وتنامي الطلب على تطوير حلول وخدمات جديدة وعالمية المستوى للأفراد والمؤسسات تستند إلى تقنية الجيل الخامس.

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