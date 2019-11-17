شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع ضم «أرامكو» إلى المؤشرات العالمية.. وتدشين طرح الأسهم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن «ستاندرد آند بورز داو جونز» و«فوتسي راسل» لمؤشرات الأسواق أبلغتا عملاء أنهما قد تسرعان ضم أرامكو السعودية إلى مؤشراتهما بنهاية ديسمبر /‏كانون الأول.

كما من المحتمل أن تسرع «إم.إس.سي.آي»، أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم، والتي يجري تتبعها أو تُستخدم كمؤشر من جانب صناديق تمتلك أصولاً بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم، تسريع ضم الشركات المُدرجة حديثاً لكنها امتنعت عن التعقيب بشأن «أرامكو». ومن المقرر أن تدشن «أرامكو»، عملية بيع أسهم اليوم الأحد، بهدف جمع ما يتراوح بين 20 و40 مليار دولار في طرح عام أولي محلي في أوائل ديسمبر/‏ كانون الأول.

وبينما من المقرر بيع جزء كبير من الطرح للمستثمرين الأفراد، فإن توقيت ضم الشركة إلى مؤشرات عالمية والحصة التي ستمثلها بها سيؤثران في طلب شراء الأسهم من مديري الأموال في الخارج، على الأخص حالياً في ضوء أن السعودية حصلت على تصنيف «سوق ناشئة».

وبدأت «فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» في ضم أسهم سعودية إلى مؤشراتهما للأسواق الناشئة في مارس/‏ آذار، بينما أضافت «إم.إس.سي.آي» بورصة السعودية، إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في أغسطس/‏ آب الماضي بوزن قدره 2.8%.

وفي إيجاز للعملاء، قالت «ستاندرد آند بورز داو جونز» إنها ستعتبر أرامكو كبيرة بما يكفي لتسريع ضمها إلى مؤشراتها القياسية العالمية، استناداً إلى الحد الأدنى لرأسمال السوقي المعدل في ضوء التداول الحر عندما لا يقل عن ملياري دولار.

وعادة ما يُطلب من الشركات ضمان إتاحة ما لا يقل عن عشرة في المئة من أسمهما للتداول من جانب المستثمرين، لكن بينما لن تفي أرامكو بهذا المستوى، قالت ستاندرد آند بورز إنها قد تقوم باستثناء.

وقالت في مذكرة للعملاء «بناء على الإعلانات الأولية الصادرة عن أرامكو، فإن نسبة محدودة للغاية من إجمالي أسهم الشركة ستشكل جزءاً من الطرح العام الأولي، ومن المتوقع أن تقل عن الحد الموصوف أعلاه».

وأضافت «لجنة المؤشرات استعرضت هذه الحالة وقررت أنه، بالنظر إلى الحجم والسيولة المتوقعين لهذا الطرح العام الأولي، سيتم استثناء أرامكو السعودية من قاعدة الإتاحة الخارجية إذا لبت جميع معايير المؤشر الأخرى لتسريع ضم الطرح العام الأولي إلى المؤشرات القياسية العالمية لستاندرد آند بورز داو جونز».

وقالت «فوتسي راسل»، التابعة لمجموعة بورصة لندن للأورق المالية، في إخطار اطلعت عليه رويترز بتاريخ 11 نوفمبر/‏ تشرين الثاني، إنها ربما تضم أرامكو في عملية إعادة تحديد أوزان بنهاية ديسمبر/‏كانون الأول لسلسلة مؤشر فوتسي العالمي للأسهم، فيما من المقرر اتخاذ القرار بعد ما لا يقل عن خمسة أيام من إدراجها.(رويترز)