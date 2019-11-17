5 مليارات درهم قيمة صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، ل«الخليج»، أن الغرفة أصدرت، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2019، نحو 18 ألفاً و500 شهادة منشأ، فيما تصدر مارس/‏ آذار النصيب الأكبر من إصدار تلك الشهادات، ب 2,426 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من أعضاء الغرفة لهذه الشهادات قرابة ال 5 مليارات درهم.

واستعرض السبب، إنتاجات وإنجازات الغرفة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلا أن السعودية شكلت أكثر الدول، التي أصدرت لها شهادات منشأ، ب 4,143 شهادة، بما قيمته نحو 888.8 مليون درهم، لسلع متنوعة، أعقبتها سلطنة عمان، ب 1,612 شهادة، بقيمة سلع حوالي 174.9 مليون درهم، ثم الشهادات الصادرة للدولة، ب 1,222 شهادة، بقيمة سلع بلغت نحو 316 مليون درهم، جاءت بعدها أستراليا، ب 1,151 شهادة، بقيمة سلع وصلت إلى حوالي 55.3 مليون درهم، ثم الهند، التي أصدرت لها 1,075 شهادة، بقيمة سلع بحوالي 486.8 مليون درهم، تلتها الكويت، بإصدار 1,017 شهادة منشأ لها، بقيمة سلع تقريباً 352.5 مليون درهم، والبحرين ب 899 شهادة منشأ، بسلع بلغت قيمتها 104 ملايين درهم، ومصر، ب 862 شهادة منشأ، بقيمة سلع بلغت تقريباً 227 مليون درهم، فيما صدرت باقي الشهادات ل 132 دولة أخرى.

ريادة الأعمال

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وأكد محمد السبب أن الغرفة تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة في ريادة الأعمال، ورسم صورة مستقبلية مشرقة للاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الخدمات والأداء والكفاءة، عبر طاقات خلاقة، تساهم في الخروج بأفكار إبداعية جديدة، تسهل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم، ودعم مناخ الاستثمار في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة تركز جهودها على تقديم أفضل الخدمات في جميع القطاعات، وتسعى لتطوير شامل وخلق تفاعل بناء في مجتمع الأعمال، مؤكداً أن وراء تلك الإنجازات دعماً لامحدوداً من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

ولفت إلى توجيهات محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتنفيذ مشاريع مستقبلية، تواكب الخطى الاقتصادية والتنموية الواثقة لرأس الخيمة، وصولاً إلى بلوغ الأهداف المستقبلية.

أصناف السلع

وأوضح السبب أن البضائع المصدرة إلى الخارج، التي صدرت لها شهادات منشأ من الغرفة، خلال الشهور التسعة، تضمنت العديد من المنتجات، أبرزها مصنوعات من حجر، وجص، وإسمنت، وحرير صخري، وميكا، ومن مواد مماثلة، ومصنوعات من خزف، وزجاج ومشتقاته، بإجمالي 4,674 شهادة، بنسبة 23.5% من إجمالي شهادات المنشأ، الصادرة من الغرفة، خلال الفترة ذاتها، جاءت بعدها معادن عادية ومصنوعاتها، ب 2,512 شهادة، بنسبة 12.6%، و2,418 شهادة، بما يعادل 12.1%، لأجهزة ومعدات كهربائية، وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة في التلفزيون، ثم 2,154 شهادة لمنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، بنسبة 10.8%.

وأظهرت إحصائية العضويات الجديدة خلال الفترة ذاتها، أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت بين 65 جنسية من جميع أنحاء العالم.