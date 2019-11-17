مكاسب أسبوعية للنفط رغم مخاوف ارتفاع الإمدادات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار يوم الجمعة، بدعم التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، لكن المخاوف من ارتفاع إمدادات الخام تكبح الأسعار.

وعلى صعيد أسبوعي، ارتفع خام القياس العالمي برنت 1.4% متخطياً حاجز 63 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.9% ليسجل 57.73 دولار للبرميل.

وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلباً في الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج أوبك سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يومياً العام المقبل مقارنة مع 1.8 مليون برميل يومياً في 2019، عازية ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.

يأتي ذلك في وقت ذكرت «بيكر هيوز» أن عدد الحفارات في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 10 حفارات ليصل إلى 674 في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني/‏ نوفمبر مقارنة مع الأسبوع الماضي.

ونقلت «بلومبيرج» عن التقرير أن عدد حفارات الغاز الأمريكية تراجع بمقدار حفار واحد إلى 129 في الأسبوع ذاته.

وبلغ العدد الإجمالي للحفارات في البلاد 806 حفارات، بينما لم يطرأ تغيير على الحفارات ذات الاستخدامات المتنوعة عند ثلاثة حفارات.

وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط بمقدار 214 حفاراً. وفي كندا، بلغ العدد الإجمالي للحفارات 134، بتراجع 6 حفارات عن الأسبوع الماضي.

(وكالات)