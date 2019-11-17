تطوير ورقة بحثية حول الأصول المشفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تطوير الورقة البحثية التي أصدرتها المنظمة العالمية لخدمات الأوراق المالية والتي حملت عنوان (الأصول المشفرة: الانتقال من النظرية إلى التطبيق) في تناولها لموضوع الأصول المشفرة بتقنية دفاتر الحسابات الموزعة، وأجريت الأبحاث التي استندت إليها الدراسة بالشراكة مع فريق يضم نخبة من الخبراء الدوليين في المنظمة العالمية لخدمات الأوراق المالية «ISSA».

وستعمل الورقة البحثية على تسهيل ممارسات الأسواق المالية وعلى تقديم رؤى حديثة لمنصات قادرة على تطوير فضاء الأصول المشفرة وأنظمتها، كما من شأن هذه الورقة طرح أطر جديدة لممارسة الإصدار والتسوية والحفظ الآمن وخدمة الأصول وتنظيم الأصول المشفرة.

وفي إطارها النظري، تقدم الورقة البحثية ضمانات مؤكدة بأن قطاع الأوراق المالية سيحقق فوائد حقيقية من الحلول التي توفرها تقنية دفاتر الحسابات الموزعة من خلال النهج التعاوني الذي تتبعه.