«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة توثيق عقود الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل تحت عنوان «مشروع تعهيد خدمة توثيق المعاملات الخاصة بالشركات التجارية»، والتي عقدت في مبنى الدائرة الرئيسي وحضرها عدد من المسؤولين في مكاتب الخدمة (تسهيل) ومراكز الخدمة (أعمال)، وعدد من موظفي الدائرة، وذلك في إطار جهودها لتبسيط مزاولة الأعمال في الإمارة، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر.

وأوضح سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه الورشة تأتي لتعريف مكاتب الخدمة ومراكز الأعمال بكيفية تسهيل وتسريع إنجاز توثيق المعاملات بدقة وجودة عالية؛ الأمر الذي يرفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة ويعزز جاذبيتها.

وأكد أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز تنافسية الإمارة ودعم خططها في جذب المستثمرين، وتشجيع الحركة التجارية للأعمال في الشارقة. وشملت الورشة التي قدمها مدثر عبدالله المستشار القانوني في الدائرة، شرحاً لمشروع تعهيد خدمة توثيق المعاملات التجارية الخاصة بالشركات التجارية إلى مكاتب خدمة «تسهيل»، ومراكز خدمة «أعمال»، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، والذي أحال فيه اختصاص توثيق عقد تأسيس الشركات التجارية وما يطرأ عليها من تعديلات، للسلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في كل إمارة.

ويأتي ذلك من منطلق سعي الدائرة لتطوير أعمالها بتعهيد خدمة التوثيق لمكاتب خدمة «تسهيل»، ومراكز خدمة «أعمال»، بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي.

وأوضح مدثر عبدالله أن الورشة تناولت ضمن محاورها طريقة تقديم الخدمة من قبل مراكز خدمة «تسهيل»، ومراكز خدمة «أعمال»، وشرح أنواع العقود التي ستوثقها مكاتب الخدمة، إلى جانب عدد من المحاور الأخرى، حيث أشار إلى أن مراكز الخدمة ستلعب دوراً رئيسياً في استقبال الطلبات الخاصة بتوثيق معاملات الشركات التجارية، في حين ستقوم الدائرة الاقتصادية بالنظر في صحة هذه المعاملات واعتمادها، الأمر الذي يسهل آلية توفير الطلب للمتعاملين.

وأشار حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، إلى أن الدائرة تولي أهمية خاصة لسلسلة الندوات القانونية، وتعمل على متابعة كافة المستجدات التي تهم مجتمع الأعمال في الإمارة، بهدف زيادة الوعي القانوني، وإطلاع الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين على مختلف النواحي القانونية المرتبطة بأنظمة العمل، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الورش ودورها في دعم وتنمية القطاع الاقتصادي، والتعرف إلى الحقوق والواجبات لقطاع الأعمال ككل، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدائرة في مجال تدريب المعنيين وتأهيلهم.