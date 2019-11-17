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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 20 مليون دولار لتسوية قضية تزوير سندات «جولدمان ساكس» تاريخ النشر: 17/11/2019 استمع وافق بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس جروب» على دفع مبلغ 20 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية استثمارية.

وقالت «بلومبيرج» إن الدعوى اتهمت متعاملين في البنك، إضافة إلى 15 مؤسسة مالية، بتزوير أسعار السندات التي تصدرها مؤسستا التمويل العقاري الأمريكيتان «فاني ماي» و«فريدي ماك» . (د ب أ)

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