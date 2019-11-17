شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع نظيرتها البلغارية الترويج السياحى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة صباح اليوم اجتماعا مع وزيرة السياحة البلغارية نيكولينا انجلكوفا، التى تقوم بزيارة إلى مصر، والوفد المرافق لها، للعمل على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانين، حيث سيتم مناقشة سبل الترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعريف الشعب البلغارى بها.

وتقوم الوزيرة البلغارية بقيادة وفد من القطاع الخاص السياحى فى بلغاريا بزيارة لمصر لبحث خطوات تنشيط السياحة بين البلدين، حيث سيتم تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها فى مايو الماضى، للتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية بهدف تعزيز التعاون فى مجال السياحة، والتي من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية، وسياحة المهرجانات، وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها، بهدف الترويج لمنتجاتهم السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية واسعة النطاق التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.