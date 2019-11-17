شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 407 مليون جنيه، للأسبوع الثالث على التوالى، أعقبه "حديد عز" بحجم تداول بلغ 14.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 178.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 54 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 54.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 116.8 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 59.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 113.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 8.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 109.8 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 6.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 97.8 مليون جنيه، ثم "مينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 17.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 95.4 مليون جنيه، وفى التاسع "جهينة للصناعات الغذائية" بحجم تداول 10.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 91.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 9.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 85.4 مليون جنيه.