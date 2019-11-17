تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

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وجاء فى المركز الثالث "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 54 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 54.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 116.8 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 59.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 113.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
وفى المركز السادس "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 8.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 109.8 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 6.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 97.8 مليون جنيه، ثم "مينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 17.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 95.4 مليون جنيه، وفى التاسع "جهينة للصناعات الغذائية" بحجم تداول 10.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 91.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 9.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 85.4 مليون جنيه.
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