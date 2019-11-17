الاقتصاد

رئيس النيل لحليج الأقطان: اللجنة الوزارية المختصة تحسم مشكلة الشركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن ملف الشركة الآن معروض على اللجنة الوزارية المختصة بالشركات العائدة من الخصخصة.

 

وأضاف السيد الصيفى لـ"الخليج 365"، أنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال العام حول أسباب تأخر وصول تقييم الشركة الجديد، والذى نفذته شركة استشارية مختصة مكلفة من القابضة للتشييد والتعمير ، لافتا أن الوزير حريص على إنهاء المشكلة القائمة منذ نحو 8 سنوات.

 

أوضح السيد الصيفى، أنه من المتوقع أن يتم موافاة الشركة بالقرار النهائى من اللجنة الوزارية المختصة خلال أيام لإسدال الستار تمامًا على المشكلة، وتحديد قيمة ما ستحصل عليه الحكومة مقابل عودة الشركة للمستثمرين المالكين لها.

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وكانت الشركة عادت الى الدولة بحكم قضائى عام 2013، ومنذ ذلك التاريخ وهناك خلافات حولها.

 

 

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