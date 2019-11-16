شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: إقبال على صناعات الإلكترونيات والأغذية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مصر تشهد الفترة الحالية إقبالا على صناعة الإلكترونيات وبعض الصناعات الغذائية، متمنياً زيادة الإقبال بالمثل على صناعة الدواء لاسيما صناعة المواد الفعالة، والتى تحتاج إلى تكنولوجيا حديثة.

وأشار غازى، إلى جهود هيئة التنمية الصناعية فى جذب الاستثمار الصناعى من خلال سرعة إصدار التراخيص بعد صدور قانون التراخيص الجديد، والذى قصر مدة رخصة التشغيل من أكثر من 600 يوم إلى 7 أيام، بالإضافة إلى زيادة عدد فروع الهيئة إلى 29 فرعاً ومكتباً بمختلف محافظات الجمهورية لتنفيذ كافة خدمات المستثمرين، مع ربط آلى بين الفروع باستثناء الصناعات الضخمة يجب أن تأخذ موافقة من المقر الرئيسى.

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ولفت غازى، إلى ضرورة الاستفادة من اتجاه دول إلى تصدير صناعتها للخارج، وفى حال عدم جاهزيتنا لاستقبال تلك الصناعات ستضيع علينا تلك الفرصة، لافتا إلى تجربة دولة الصين فى تصدير بعض الصناعات خارجها، وهناك دول تنافسنا على الاستحواذ على تلك الفرص.