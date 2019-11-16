شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية: إقبال على صناعات الإلكترونيات والأغذية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأشار غازى، إلى جهود هيئة التنمية الصناعية فى جذب الاستثمار الصناعى من خلال سرعة إصدار التراخيص بعد صدور قانون التراخيص الجديد، والذى قصر مدة رخصة التشغيل من أكثر من 600 يوم إلى 7 أيام، بالإضافة إلى زيادة عدد فروع الهيئة إلى 29 فرعاً ومكتباً بمختلف محافظات الجمهورية لتنفيذ كافة خدمات المستثمرين، مع ربط آلى بين الفروع باستثناء الصناعات الضخمة يجب أن تأخذ موافقة من المقر الرئيسى.
ولفت غازى، إلى ضرورة الاستفادة من اتجاه دول إلى تصدير صناعتها للخارج، وفى حال عدم جاهزيتنا لاستقبال تلك الصناعات ستضيع علينا تلك الفرصة، لافتا إلى تجربة دولة الصين فى تصدير بعض الصناعات خارجها، وهناك دول تنافسنا على الاستحواذ على تلك الفرص.
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