شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: نسعى لتشغيل المصانع المغلقة لتوفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن الغرض من تشغيل المصانع المغلقة، هو تشغيل العمالة وتوفير فرص عمل.

وأضاف فى مؤتمر صحفى له اليوم على هامش توقيع عقد إيجار طويل الأجل بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة وشركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، أن المصنع الجديد سيشغل نحو 3 آلاف عامل تزيد بعد عام إلى 5 آلاف عامل .

وقال الوزير، نعمل على تأهيل المصانع لتشغيلها، وليس بيعها كعقارات كما يتردد، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتشغيل نحو 10 مواقع متوقفة، خاصة أن صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة.

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وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشباب من تلك الصناعة والدخول فيها ولو بورش صغيرة ، موضحا أن مصنع الجوت الذى تم التعاقد عليه اليوم، يمثل أولى خطوات الوزارة لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية فى سلسلة الصناعات المتربطة بقطاع الغزل والنسيج بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى لأغراض التصدير.

وأضاف "توفيق" أن الوزارة تسعى لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى نمو الاقتصاد القومى من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.

جدير بالذكر، أن الوزارة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لها بتكلفة تقدر بحوالى 21 مليار جنيه، وتشمل توريد أحدث الماكينات والمعدات وتحديث البنية التحتية للمصانع ونظم العمل وتأهيل وتدريب العاملين.