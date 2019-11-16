شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 12.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 66.1%، وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.5%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 543.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.9%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 390.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.1%.

Advertisements

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 266.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 1.4%، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 217.9 مليون جنيه بنسبة 1.2%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 196 مليون جنيه بنسبة 1.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 188.2 مليون جنيه، و 168.8 مليون جنيه جنيه، بنسبة 1%، 0.9% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.