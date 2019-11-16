شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البرتقال بسوق العبور ليبدأ من 2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 16 -11-2019 انخفاضا فى أسعار البرتقال مع استقرار جميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار البرتقال البلدى 50 قرشا حيث سجل الكيلو 2- 3.5 جنيهات، والبرتقال السكرى انخفض جنيها فى الكيلو ليسجل 3- 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2-5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-5 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

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واستقر سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2- 4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-5 جنيهات.

جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50% .