تطبيق لائحة الزكاة على الشركات والمستثمرين وليس الأفراد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تطبق لائحة الزكاة الجديدة والمزمع تطبيقها في بداية يناير 2020، على المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية وليس على الأفراد، كما تطبق ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية، وفقا لما أكدته الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وتتميز لائحة الزكاة المعدلة بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة واستبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.
أبرز ما تتميز به اللائحة:
- تحسين الصياغة
- توحيد المصطلحات المستخدمة
- تحسينات في بناء الوعاء
- تطوير طريقة حساب
- نسبة الزكاة
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