شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: ميكنة إجراءات العمرة خطوة هامة لحفظ حقوق المعتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة أن غدا الأحد سيبدأ التشغيل الفعلى لبوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ التى أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة فى يوليو الماضى، والتى تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1782 لسنه 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية بوابة العمرة المصرية، حيث أن ميكنة إجراءات العمرة من خلال هذه البوابة سوف يحقق الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة، وتقدیم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وذلك عن طريق تیسير الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصرى، كما انها خطوة هامة للحفاظ على حقوق المعتمر المصرى، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، وذلك فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة خدمات العمرة بالمملكة العربية السعودی.

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وأشارت إلى أن التطور التكنولوجى يعد الآن عنصرا هاما فى كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى حرص الدولة على مواكبة هذا التطور فى قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه؛ ويتضمن عدة إجراءات تنفيذية وهى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثانى وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر لتتواكب مع نظيرتها فى المملكة العربية السعودية.

واضافت أن هذه البوابة هى نتاج التعاون المستمر بين وزارة السياحة وكافة الأطراف المعنية من الدولة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كما انه نتاج عمل متواصل وتنسيق على كافة المحاور الأمنية والقانونية والفنية، مؤكدة على أن العمل الجماعى أصبح منهجا لوزارة السياحة فى كافة الملفات.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، وتم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019.