شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة صينية: اخترنا مصر لبناء مصنع ملابس لكثرة مزاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هان شين رئيس شركة "Handa" الصينية، أن سبب اختيار مصر، لإنشاء مصنع ملابس مخصصة للتصدير بنسبة 100%، نظرا لمزاياها الكثيرة والاتفاقيات التجارية التى تربطها بالعيد من الدول خاصة أمريكا وأوروبا.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم توقيع عقد إيجار طويل الأجل بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة للوزارة وشركة Handa الصينية للملابس الجاهزة، بهدف التصدير، وذلك من خلاء إنشاء مصنع ملابس بشركة الجوت العامة فى منطقة بلبيس.

أضاف هان خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن المصنع سيوفر 3 آلاف فرصة عمل تزيد إلى 5 الاف فرصة فى مرحلة تالية، وسيتم استثمار نحو 10 ملايين دولار فى المصنع الجديد الذى سيكون مصنعا للبرندات العالمية بنسبة 90% و10% لبراند الشركة الصينية.

أوضح أن من مزايا مصر أيضا توفر العمالة وقربها الجغرافى، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية فى الصادرات.