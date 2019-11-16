شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للغزل": نسعى لاقتراض 540 مليون يورو لشراء ماكينات حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن الشركة تسعى لتدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنكين أوروبيين أحدهما سويسرى والآخر إيطالى، أو من تحالف بنوك مصرية الفترة المقبلة لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، حيث تم دفع 15% من قيمة الماكينات والباقى 85% سيتم دفعها من القرض والذى سيتم سداده من خلال بيع الأصول غير المستغلة.

وأشار مصطفى لـ"الخليج 365" على هامش توقيع عقد مع شركة صينية اليوم، أن الشركة تفاضل بين العروض فيما يتعلق بالأفضل منها مع انتظار موافقة البرلمان على ضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى هذا الشأن.

وحول تمويل بناء المصانع أوضح إنه سيتم تمويلها من خلال بيع قطع أراضى غير مستغلة، بجانب حصولنا على مليار ونصف من بنك الاستثمار القومى لتنفيذ عملية التحديث للمصانع ، وبالفعل يجرى البدء فى بناء المصانع الجديدة فى شبين الكوم والمحلة ودمياط وكفر الدوار ويعد المصنع الذى يتم تطويره فى المحلة اكبر مصنع ملابس فى العالم.