شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يحصل على شهادة تقدير رئاسية لجهوده بمجال المسئولية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجهودة فى مجال المسؤولية المجتمعية، وخاصة فى مجال صحة الأطفال، حصل البنك التجارى الدولى على شهادة تقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرا لدوره فى تجهيز نحو 306 حضانه للأطفال المبتسرين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

تسلم الجائزة هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة، الذى أكد التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية للإرتقاء وتعزيز الخدمات الصحية للأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن جهود البنك فى التوسع فى الحضانات الجديدة، تأتى تكاملا مع البروتوكول الذى وقعه البنك فى أغسطس الماضى، مع جامعة بنها والذى يقضى بتوريد مؤسسة البنك التجارى الدولى أجهزة حديثة لقسم الحضانات الجديد بالمستشفى الجامعى فى إطار مجهودات الجامعة مع المجتمع المدنى لتحسين الخدمة ومواجهة أزمة الحضانات التى تعانى منها المحافظة، وفى إطار فى جهود مؤسسة البنك التجارى الدولى للإرتقاء بصحة الطفل، والتى خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

وأكد عز العرب أن هذا التكريم جاء تتويجا لمساهمة التجارى الدولى الرائدة فى مجالات المسؤولية المجتمعية وتكريسا لهذا المفهوم حتى يصبح ثقافة مجتمع ومحاولاته لخلق بيئة أفضل لعملائه والعاملين به والمجتمع ككل وذلك من خلال أنشطه إدارة التنمية المستدامة ومؤسسة البنك التجارى الدولى والتى تلعب دورا أساسيا فى غرس توجه فريد من نوعه مما جعل البنك التجارى الدولى CIB أحد الرواد فى المسؤولية الاجتماعية للشركات.

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وتأسست مؤسسة البنك التجارى الدولى عام 2010 كمنظمة غير هادفة للربح مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 588 لعام 2010، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والغذائية للأطفال المحرومين فى مصر، وتركز مؤسسة البنك التجارى الدولى على المبادرات التى تحقق التنمية المستدامة وتؤدى إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل.

وبعد النجاح الذى حققته المؤسسة فى 2011، قرر المساهمون زيادة النسبة المئوية الممنوحة للمؤسسة من صافى الأرباح السنوى للبنك التجارى الدولى من 1% إلى 1.5%، كل التبرعات التى تم جمعها تم توجيهها نحو تنفيذ مشاريع التنمية لصالح الأطفال.

وتقدم مؤسسة البنك التجارى الدولى مساهمات قيمة فى مجال صحة الأطفال وتغذيتهم من خلال مبادرات عديدة، بما فى ذلك تجديد وتحديث البنية التحتية للمستشفيات، شراء المعدات الطبية، وتوفير العلاج الجراحى والطبى للأطفال المحرومين.

وتلعب المسؤولية الاجتماعية للشركات دورا أساسيا فى عمليات البنك التجارى الدولى، حيث تؤثر أعماله على البيئة المحلية وتمس حياة الملايين من الناس فى جميع أنحاء مصر، ومن خلال هذا التوجه الفريد أصبح البنك التجارى أحد الرواد فى "المسؤولية الاجتماعية للشركات".