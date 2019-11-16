شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تعاون مع الصناعة وغرفة الملابس لاستغلال الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن وجود خطة لتشغيل 30 ألف عامل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتشغيل المصانع المتوقعة فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة.

أضاف توفيق، خلال مؤتمر صحفى، على هامش توقيع عقد تأجير مصنع شركة الجوت لصالح شركة هاندا الصينية، اننا نسعى لتشغيل العمالة، وجذب الاستثمار لمصر، واستغلال الاصول غير المستغلة، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومع غرفة صناعة الملابس فى هذا الإطار.

أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير الشركات تتضمن خفض المحالج إلى 11 محلجا من 24 محلجا، لافتا أن خطة التطوير تتكلف نحو 21 مليار جنيه.

Advertisements

وأشار الوزير، إلى أن هناك نحو 10 مواقع مغلقة، نسعى لتشغيلها، مع عمل تنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتدريب وجذب الشباب لصناعة الغزل والنسيج.

وحول المصنع الجديد فى شركة الجوت أوضح الوزير أن العمالة ستكون مصرية على أن يتم تدريبهم من خلال خبراء صينيين.

من جانبه قال هان شين رئيس شركة هاندا، أن الاستثمار الأولى فى المصنع نحو 10 ملايين دولار من خلال شراء آلات جديدة.