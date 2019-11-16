شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد تأجير مصنع "العامة للجوت" لشركة صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم توقيع عقد لتأجير مساحة 34 ألف متر من شركة العامة للجوت لشركة هاندا الصينية، بهدف توفير 5 آلاف فرصة عمل. وقع الاتفاق الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، وهان شين رئيس شركة هاندا. Advertisements ويتم بمقتضى العقد تأجير 34 ألف متر مربع من مصنع الشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية)، بمدينة بلبيس بالشرقية، لتصنيع ملابس جاهزة بهدف التصدير. ويمتد عقد الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة التجديد، وتتوقع وزارة قطاع العام أن يساهم المشروع الجديد لشركة هاندا الصينية فى توفير 5 آلاف فرصة عمل. شهد الاتفاق بوزارة قطاع الأعمال العام، هان بينج الوزير المفوض بالسفارة الصينية.يأتى الاتفاق فى إطار سعى الوزارة لتحقيق اقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، وتعظيم العوائد المحققة منها، وزيادة مستويات التشغيل وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار من أجل التصدير.

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