شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة البلغارية تزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، اليوم السبت، زيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من المختصين فى قطاع السياحة، وذلك تلبية لدعوة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لها، لبحث خطوات تنشيط السياحة بين البلدين.

وتعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لقاءا صباح غد الأحد مع وزيرة السياحة البلغارية، والوفد المرافق لها، للعمل على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانين، حيث سيتم مناقشة سبل الترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعريف الشعب البلغارى بها.

كما سيتم مناقشة سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها فى مايو الماضى، للتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية بهدف تعزيز التعاون فى مجال السياحة، والتي من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية، وسياحة المهرجانات، وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها، بهدف الترويج لمنتجاتهم السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية واسعة النطاق التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.

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كما تم الاتفاق بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية على التعاون فى عدد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية السياحية في بلدانهما من خلال تبادل منهجي للمعرفة والخبرات ذات الصلة في هذا القطاع وذلك فقا للقواعد والقوانين في كلا البلدين، بجانب تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذاً فى الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التي تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية البعيدة، مثل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكيتين وذلك وفقا للقواعد والقوانين في كلا البلدين.

هذا وسوف تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز تنفيذ الإجراءات اللازمة، لدعم التعاون في قطاع السياحة بين البلدين، وتعزيز تدفقات الحركة السياحية من دول أخرى على أساس شروط متفق عليها مسبقاً بعد التنسيق مع السلطات المختصة، وكذا تبادل الخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع في قطاع السياحة، وكذلك تبادل المعلومات حول الاستثمارات الممكنة التي يمكن أن تسهم في تطوير السوق السياحى، وتنفيذ المبادرات التى تهدف إلى تطوير المنتجات المتعلقة بالسياحة الثقافية، وتيسير إجراءات التأشيرة السياحية بين البلدين، علاوة على تبادل الخبرات ومبادرات بناء القدرات والمعلومات الأخرى ذات الصلة لتعزيز تنمية قطاع السياحة.