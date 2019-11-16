شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 4% زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى عام 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، إن نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر بلغت 72.9٪، وبالجامعات الخاصة 6.3٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2٪، والأكاديميـات 1.1٪، وبالمعاهد المتنوعة 0.8٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8٪ خلال العام الدراسي 2018/ 2019.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر360.1 ألف طالب بنسبة 15.9٪، يليها جامعة القاهرة بعدد 196.6 ألف طالب بنسبة 8.7٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي 2018/2019.

وفي الجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نحو 23.7 ألف طالب بنسبـة 12.1٪، يليها جامعة 6 أكتوبر بعـدد 23.3 ألف طالـب بنسبة 12٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2018/2019.

Advertisements

وبالنسبة للمعاهد الفنية فوق المتوسطة "حكومية ـ خاصة"، فقد بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 147.6 ألف طالب خلال العام الدراسي 2018/2019، مقابل 132.1 ألف طالب خلال العام الدراسي 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 11.7٪، بينما بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96.2٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصة 3.8٪، خلال العام الدراسي 2018/2019 من إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

وسجل عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية نحو 4.033 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018/2019، مقابل 3.947 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪، إلى جانب التعليم الثانوي "العام – الأزهري" وبلغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2.109 مليون طالب "1.754 مليون طالب بالتعليم العام، و354.9 ألــف طــــالب بالتعليم الأزهري" خلال العام الدراسي 2018/2019، مقابل 2.082 مليون طالب "1.709 مليون طالب بالتعليم العام، 373.5 ألف طالب بالتعليم الأزهري" خلال العام الدراسي 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.3٪، كما بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية 87.7٪، بالمدارس الخاصة 12.3٪ خلال العام الدراسي 2018/2019، مقابل 88.7٪ بالمدارس الحكومية، 11.3٪ بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2017/2018.

أما بالنسبة للتعليم الثانوي الفني، فقد سجل إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 1.924 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018/2019، مقابل 1.865 مليون طالب خــلال العام الدراسي 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2، كما بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالتعليم الصناعي نحو 46.9%، بالإضافة إلى 41.4٪ مسجلين بالتـعليم التجاري والفندقي، 11.7٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2018/2019 من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.

ويوافق الاحتفال باليوم العالمي لطلاب 17 نوفمبر سنوياً، تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ "عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً".