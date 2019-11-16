شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 16-11-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 16-11-2019، مقارنة بختام تعاملات الخميس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ما قيمته 17.66 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

17.67 جنيه للشراء.

17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.66 جنيه للشراء.

17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء.

17.81 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

17.68 جنيه للشراء.

17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.64 جنيه للشراء.

17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.73 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء.

17.81 جنيه للبيع.