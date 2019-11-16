الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم السبت 16-11-2019 فى مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 16-11-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 16-11-2019، طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى:

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

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16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

 16.07جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.11 جنيه للشراء.

16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.06 جنيه للشراء.

 16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.07 جنيه للشراء.

16.17 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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