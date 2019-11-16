شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 742 مليار دولار عائدات صناعة البرمجيات خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت صناعة البرمجيات الصينية، نموا سريعا فى العائدات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى، مسجلة 5.2 تريليون يوان (742 مليار دولار).

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم، أن عائدات أعمال صناعة البرمجيات ارتفعت بواقع 15.2% على أساس سنوى خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر الماضيين، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن النمو المحقق خلال ذات الفترة من العام الماضي.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، أن أرباح القطاع ارتفعت بنسبة 10.8% لتصل إلى 651.8 مليار يوان (نحو 93 مليار دولار) خلال فترة يناير- سبتمبر، مشيرة إلى أن مبيعات منتجات البرمجيات ارتفعت بمعدل 14.4% لتصل إلى 1.46 تريليون يوان (208 مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، كما ارتفعت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17.2% لتصل إلى 3 تريليونات يوان (428 مليار دولار).