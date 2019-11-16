شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسويسرا تتفقان على استراتيجية التعاون الجديدة حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، بالمستشار جي برملان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم السويسرية، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة السويسرية "برن"، بحضور السفير هشام سيف الدين، سفير مصر لدى برن.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر وسويسرا فى مجالات مثل التعليم والتدريب الفني والصحة والطاقة المتجددة والبنية الاساسية والمياه والصرف الصحي، اضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا 2021 - 2024، والمنتظر توقيعها خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ قيمة الاستراتيجية الحالية في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا حتى عام 2020 نحو 86 مليون فرنك سويسرى، وساهمت سويسرا فى دعم مصر بنحو 700 مليون فرنك سويسرى منذ بدء التعاون الانمائى بين البلدين.

وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم السويسرية، أنه سيزور مصر فى فبراير 2020 بصحبة وفد من الشركات السويسرية، للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر.

والتقت الوزيرة، مع دانيلا ستوفل، سكرتيرة الدولة للشئون المالية، حيث تم خلال الاجتماع الاشادة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين علي المستوي القطاعين العام والخاص واستعراض برنامج الاصلاح الاقتصادي والتعاون بين سويسرا وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وبحث الجانبان، زيادة التعاون في مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، اجتماعا موسعا بمنزل السفير المصرى فى برن، ضم الاجتماع رؤساء مجالس ادارات كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولى، ورئيس مجلس ادار ة المعهد الفيدرالي السويسري للتعليم والتدريب الفني، وممثل سويسرا في منظمة التجارة العالمية والمسئول عن العلاقات الثنائية بسكرتارية الدولة للشئون الاقتصادية، ومسئول قطاع التعاون الدولي بسكرتارية الدولة السويسرية لشئون التعليم والبحث والابتكار، وشركة سويس رى، المتخصصة في تقديم الحلول التأمينية للعديد من شركات القطاعين العام والخاص.

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وتناول الاجتماع سبل دعم التعاون بين البلدين في القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرة سويسرا في مجال التعليم والتدريب الفني وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر.

وعقدت الوزيرة، مائدة مستديرة مع الشركات السويسرية، والتى قامت بتنظيمها دائرة الاعمال السويسرية الافريقية، بحضور اينتشن فلايش، سكرتيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية اينتشن فلايش، اضافة إلى السفير المصرى لدى برن.

واستعرضت الوزيرة، فرص الاستثمار فى مصر خاصة فى المناطق الحرة والاستثمارية، والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التى حققتها الشركات السويسرية فى مصر، ودعت الشركات لزيادة استثماراتها فى مصر طريق توسعات لشركات قائمة أو استثمارات جديدة والاستفادة من الخبرة السويسرية في مجال التكنولوجيا والابتكار والتدريب والتعليم التعليم الفني.