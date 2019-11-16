شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع السياحة بالبورصة المصرية بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الكيماويات قائمة القطاعات المتراجعة بالبورصة المصرية، بنسبة 5.8% خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أعقبه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 3%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.6%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%. كما تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وأخيراً قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قطاع السياحة بالبورصة المصرية بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.