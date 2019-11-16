"رجال الأعمال": 50.6 مليون دولار فائض فى الميزان التجارى لمصر مع كازاخستان

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كما ارتفعت صادرات مصر إلى كازاخستان لتسجل 67.29 مليون دولار عام 2018، مقابل 50.73 مليون دولار عام 2017، ومقابل 16.9 مليون دولار عام 2016، ومقابل 35.24 مليون دولار عام 2015، و46.31 مليون دولار عام 2014، و42.91 مليون دولار عام 2013.
فيما تباينت واردات مصر من كازاخستان خلال آخر 6 سنوات، إذ سجلت 16.65 مليون دولار عام 2018، مقابل 11.65 مليون دولار عام 2017، و38.4 مليون دولار عام 2016، و13.79 مليون دولار عام 2015، و15.37 مليون دولار عام 2014، و9.36 مليون دولار عام 2013.
وخلال آخر 6 سنوات، جاء الميزان التجارى بين كازاخستان ومصر لصالح الأخيرة، إذ بلغ فائض الميزان التجارى 50.64 مليون دولار عام 2018 مقابل 39.08 مليون دولار عام 2017، فيما لم تسجل أى عجز سوى عام 2016 وبلغ 21.5 مليون دولار.
وبلغت الاستثمارات الكازاخية فى مصر، نحو 1.56 مليون دولار من خلال 15 شركة تتوزع استثماراتها الإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والسياحة والزراعة.
وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً مع سفير كازاخستان بالقاهرة "أرمان إيساجالييف" أمس الأول الخميس.
وناقش الاجتماع، والذى حضره على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الفرص المتاحة للصادرات المصرية فى السوق الكازاخستانية خاصة من الأدوية ومنتجات الملابس الجاهزة الخضروات والفاكهة، والرخام والسيراميك والمنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمنتجات البترولية والدهانات.
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