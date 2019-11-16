شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يرتفع بعد تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات الجمعة مدعوما بتصريحات وزارة الدفاع الأمريكية "مارك إسبر" بشأن منح عقد لشركة البرمجيات.



وأفاد "إسبر" أن منح "مايكروسوفت" عقدا بقيمة عشرة مليارات دولار لتطوير الحوسبة السحابية لـ"البنتاجون" كان عادلا ولم تتأثر الوزارة بأي عوامل خارجية عند اتخاذ القرار.



وردت "أمازون" على هذا الأمر قائلة إن وزارة الدفاع الأمريكية كان لديها تحيزا في قرارها بمنح العقد لـ"مايكروسوفت" وأنها ستمضي قدما في مقاضاة "البنتاجون" بشأن هذا العقد.

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وفازت "مايكروسوفت" بهذا العقد الضخم لتطوير الشركة بنية تحتية تكنولوجية تعتمد على أنظمة الحوسبة السحابية لتخزين وتحليل بيانات تستخدم في تطوير القدرات العسكرية.



ورغم الارتفاع، إلا أن "آبل" تفوقت في جلسة الجمعة من حيث القيمة السوقية على "مايكروسوفت" التي بلغت قيمتها 1.14 تريليون دولار محتلة بها المرتبة الثانية بعد صانعة "آيفون".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.3% إلى 149.9 دولار، وسجل اعلى سعر عند 149.9 دولار وأقل سعر عند 148.2 دولار.